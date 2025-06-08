Група росіян не має логістики: у DeepState розповіли про ситуацію в Кіндрашівці

Росіяни, які просунулися у Кондрашівці, не мають логістики з основною групою військ. Фото: DeepState

Військові аналітики DeepState розповіли про ситуацію у селі Кіндрашівка у Куп'янському районі Харківської області.



До речі, росіяни нещодавно підіймали прапор у центрі села з метою створення видимості об'єктивного контролю над населеним пунктом.



За попередніми даними, російська армія справді присутня в центральній частині села, а саме група, яка прорвалася до Кіндрашівки, досі там перебуває, але не має логістики з основною лінією військ армії РФ.





Раніше ми писали, що окупанти просунулися у Кіндрашівці (село у Куп'янському районі Харківської області).