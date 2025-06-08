На Донеччині скасовували один потяг, ще три затримуються: причина

На Донеччині скасовували один потяг, ще три затримуються з технічних причин. Фото: Укрзалізниця

Станом на 8 червня на Донеччині скасували один потяг. Також три потяги затримуються з технічних причин. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.



«Потяг №6708 Кіндратівка-Слов'янськ зупинився на ділянці Краматорськ-Шпичкіне через відсутність напруги в мережі», — йдеться у повідомленні.



Крім того, поїзди №6709 Слов'янськ-Кіндратівка та №6710 Кіндратівка-Слов'янськ відправлятимуться із затримкою.



У відомстві додали, що потяг №6814 Краматорськ-Слов'янськ тимчасово скасовується 8 червня.





Раніше ми писали, що в ніч проти 12 травня російський безпілотник атакував цивільний вантажний потяг у Донецькій області.