На Донеччині скасовували один потяг, ще три затримуються: причина

Станом на 8 червня на Донеччині скасували один потяг. Також три потяги затримуються з технічних причин. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
«Потяг №6708 Кіндратівка-Слов'янськ зупинився на ділянці Краматорськ-Шпичкіне через відсутність напруги в мережі», — йдеться у повідомленні.
Крім того, поїзди №6709 Слов'янськ-Кіндратівка та №6710 Кіндратівка-Слов'янськ відправлятимуться із затримкою.
У відомстві додали, що потяг №6814 Краматорськ-Слов'янськ тимчасово скасовується 8 червня.
Раніше ми писали, що в ніч проти 12 травня російський безпілотник атакував цивільний вантажний потяг у Донецькій області.
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