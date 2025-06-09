На Донбасі тривають бої — ЗСУ тримають оборону

На ранок 9 червня 2025 року бойові дії на східному фронті йдуть без втрат позицій Сил оборони, але із втратами для окупантів. Про це повідомляють військові з передової та в Генштабі ЗСУ.

Згідно з оперативними зведеннями щодо ситуації в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця»:



У районі Лимана ворог атакував зміцнення Сил оборони біля Греківки, Ольгівки, Нового Світу, Карпівки, Зеленої Долини, Рідкодуба та Торського.



На Краматорському та Торецькому напрямках українські бійці відбивали штурми окупантів у районах Білої Гори, Дачного, Діліївки та Яблунівки.



У районі Покровська ворог наступав поблизу Миролюбівки, Лісівки, Звірового, Удачного, Андріївки, Новосергіївки та Олексіївки.



На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону українських захисників у районах Багатиря, Шевченкового та Запоріжжя Донецької області.

Ворог продовжує стягувати сили та засоби для нових атак, проте українська оборона завдає йому суттєвих втрат у техніці та живій силі, йдеться у повідомленні ОСУВ «Хортиця».



Генеральний штаб ЗСУ підтверджує, що армія РФ на східному фронті зазнає втрат.



Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійські системи, командно-спостережний пункт, пункт управління БПЛА і станцію РЕБ російських загарбників, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, на Торецькому напрямку окупанти атакують , їм вдається здійснювати просування. Середньодобова кількість штурмових дій за тиждень становить приблизно 15—16.