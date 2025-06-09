Один громадянський загинув і п'ятеро постраждали за добу на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові минулої доби, 8 червня, вбили одного жителя на Донеччині. Крім того, є інформація щодо постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 8 червня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: у селищі Стінки», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 5 людей в області за добу отримали поранення.



З початку широкомасштабної війни загинуло 3248 осіб, отримали поранення - 7278 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що станом на ранок 9 червня бойові дії на східному фронті йдуть без втрат позицій Сил оборони, але з втратами для окупантів.