Окупанти вдарили по промзоні у Краматорську

Краматорськ на Донеччині вночі потрапив під російський обстріл. Внаслідок атак постраждалих немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Російські війська з використанням РСЗВ «Смерч» о 00:33 завдали удару по промзоні міста», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що місцева влада встановлює наслідки пошкоджень і руйнувань.



Раніше ми писали, що Слов'янськ знову зазнав обстрілу. Черговий удар по місту ворог завдав уранці 9 червня о 6:50.