Бійці Сил оборони збили БПЛА РФ з UAR-15 на Торецькому напрямку

Збиття БПЛА «Молнія» за допомогою української гвинтівки UAR-15. Фото: кадр із відео

На Торецькому напрямку бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» успішно вразили російські безпілотники за допомогою української гвинтівки UAR-15. Відео бойової роботи підрозділу опубліковано у Facebook.



Основним завданням стало прикриття тилу Сил оборони. Як наголошується в повідомленні пресцентру, кожен ворожий дрон становить загрозу як для логістики, так і для особового складу, що прямує на передову.







На кадрах зафіксовано роботу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону: бійці збили російські БПЛА «Молнія», кілька FPV-дронів, а також дрони-камікадзе «Ланцет» і Zala.

Нагадаємо, на ранок 9 червня 2025 року, бойові дії на східному фронті тривають без втрат позицій Сил оборони, але з втратами для окупантів.