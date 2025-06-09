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Найбільше перекидання техніки з Криму зафіксовано на Донбасі — Андрющенко

09 червня 2025, 11:22

Найбільше перекидання техніки з Криму зафіксовано на Донбасі — Андрющенко

Найбільше перекидання техніки з Криму зафіксовано на Донбасі — Андрющенко

Вперше за всю війну РФ масово перекидає військову техніку через Маріуполь. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Військові переміщення через тимчасово окупований Маріуполь спостерігаються практично безперервно. Але минулими вихідними перекидання російської техніки, що зафіксоване з території Криму та Херсонської області, було наймасштабнішим.

«Понад 10 САУ, системи ППО та колони на 40+ вантажівок з БК та живою силою», — зазначив Андрющенко.

За його словами, техніка рухалася через Маріуполь у напрямку Новоазовська, а потім у бік Таганрога. У колоні помічено не менше 10 самохідних артилерійських установок у стані «нова», понад 40 вантажівок з особовим складом та боєкомплектом, а також один зенітно-ракетний комплекс.

Далі техніка, за інформацією Центру вивчення окупації, завантажується на залізничні платформи та прямує до Курської області.

«За фактом — на Сумщину», — додав Андрющенко.

Це найбільше переміщення техніки за останні півроку та перше подібного масштабу з початку лютого 2022 року, зазначив керівник Центру вивчення окупації.

Нагадаємо, минулого тижня Росія активізувала перекидання військової техніки у напрямку Запорізької області. Рух здійснювався через Маріуполь.

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