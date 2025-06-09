РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами: ППО збила 479 цілей

ППО збила 479 цілей. Фото: Вікіпедія

Російська армія вночі, 9 червня, завдали по території України масованого удару за допомогою безпілотників та ракет. Протиповітряна оборона збила 479 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



РФ атакувала Україну 499-ма засобами повітряного нападу



- 479 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;



- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинжал» з Тамбовської області;



- 10 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;



- 3 крилатих ракет Х-22 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;



- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря;



- 1 крилата ракета Х-35 із Криму.



Станом на 10:30 протиповітряна оборона збила 479 цілей (292 були збиті вогневими засобами та — 187 локально втрачені).



- 277 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збиті вогневими засобами та 183 — локально втрачені/пригнічені РЕБ;



- 10 крилатих ракет Х-101;



- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;



- 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локально втрачені);



- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;



- 1 крилата ракета Х-35.



Зафіксовано попадання у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) — у 17 локаціях.



Раніше ми писали, що Слов'янськ знову зазнав обстрілу. Черговий удар по місту ворог завдав уранці 9 червня о 6:50.