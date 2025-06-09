МіГ-29 вдарив AASM HAMMER по складу і живій силі РФ на півдні

Місце удару AASM HAMMER. Фото: кадр із відео

Екіпаж винищувача МіГ-29 Збройних сил України знищив на півдні країни місце зосередження живої сили та боєкомплекту російських військ. Про це повідомили військові льотчики в блозі «Соняшник».



Удар було завдано високоточними керованими авіабомбами AASM HAMMER. Снаряди точно влучили в одноповерхову будівлю, яку було повністю знищено.



За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійські системи, командно-спостережний пункт, пункт управління БпЛА та станцію РЕБ російських загарбників.

Раніше український МіГ-29 знищив пункт управління російськими безпілотниками разом з операторами на тимчасово окупованій території півдня України.