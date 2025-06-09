РФ зайняла Новоолександрівку і рухається до Дніпропетровщини — DeepState

Російські окупаційні війська зайняли село Новоолександрівка в Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
За даними аналітиків, ворог також просунувся майже впритул до кордону з Дніпропетровською областю — у районах Новосергіївки, Котлярівки та Успенівки.
ЗС РФ поступово просуваються до Дніпропетровської області. Фото: скріншот DeepState
Водночас Генеральний штаб ЗСУ зазначає, що на Покровському напрямку українські захисники успішно зупинили 47 атак противника в районах 13 населених пунктів.
Раніше повідомлялося, що найбільше перекидання техніки з Криму зафіксовано на Донбасі.
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