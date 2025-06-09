РФ зайняла Новоолександрівку і рухається до Дніпропетровщини — DeepState

РФ окупувала Новоолександрівку. Фото: скріншот DeepState

Російські окупаційні війська зайняли село Новоолександрівка в Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



За даними аналітиків, ворог також просунувся майже впритул до кордону з Дніпропетровською областю — у районах Новосергіївки, Котлярівки та Успенівки.

ЗС РФ поступово просуваються до Дніпропетровської області. Фото: скріншот DeepState

Водночас Генеральний штаб ЗСУ зазначає, що на Покровському напрямку українські захисники успішно зупинили 47 атак противника в районах 13 населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що найбільше перекидання техніки з Криму зафіксовано на Донбасі.