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ФСБ заводить справи про держзраду за повідомлення в Telegram-ботах українських каналів

09 червня 2025, 12:57

ФСБ заводить справи про держзраду за повідомлення в Telegram-ботах українських каналів

ФСБ заводить справи про держзраду за повідомлення в Telegram-ботах українських каналів

Сотні росіян стали фігурантами кримінальних справ за повідомлення в Telegram-боти або акаунти зворотного зв'язку українських каналів. Про це повідомляє правозахисний проєкт «Перший відділ».

Навіть якщо хтось вважає, що повідомлення не є цінним, ФСБ може розцінити його інакше — і наслідки можуть бути вкрай серйозними, пишуть правозахисники.

Людей затримують через місяці після відправлення повідомлень у такі боти.

Зміст Telegram-листування з'являється в руках слідчих, але походження цих даних часто незрозуміле з технічної точки зору: це може вказувати або на використання нерозкритих кібершпигунських інструментів, або приховане співробітництво Telegram з російською владою.

Особливо високим є ризик для користувачів, які передавали фотографії, донати, геолокацію або інформацію про пересування військових, уточнює «Перший відділ».

В умовах відсутності належної прозорості з боку Telegram та враховуючи проблеми за списком вище, «Перший відділ» рекомендує використовувати для конфіденційного спілкування інші захищені сервіси.

Зазначимо, журналісти «Новин Донбасу» у відкритих джерелах не знайшли прямих даних про осіб, які були засуджені саме за листування з українськими Telegram-ботами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські спецслужби планують організувати теракти проти мирних жителів, щоб потім звинуватити у них партизанський рух опору.

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