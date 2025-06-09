Місце дислокації ЗС РФ у Курській області накрили ракети GMLRS

Результат удару по Рильську РФ. Фото: Exilenova+

Чотири ракети GMLRS знищили пункт постійної дислокації російських військ поблизу міста Рильськ Курської області. Про це повідомив Telegram-канал аналізу інформації Dnipro OSINT (Гарбуз).

Місце удару ракет. Фото: Dnipro OSINT (Гарбуз)

За попередніми даними, удар припав на командний пункт Збройних сил РФ або місце розміщення особового складу. Місцеві жителі підтвердили приліт ракет. Один з очевидців розповів:



«Був ракетний обстріл, унаслідок чого все горить. Трьох поранених відвезли в лікарню, один цивільний загинув біля машини. Це попередня інформація».



Зазначається, що епіцентр удару знаходився на відстані понад 35 км від кордону з Україною.

Раніше МіГ-29 ЗСУ завдав удару AASM HAMMER по складу та живій силі окупантів на півдні України.