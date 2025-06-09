У Генічеську посилилися обшуки та тиск на громадян — Жовта Стрічка

У Генічеську фіксується нова хвиля обшуків з боку російських окупаційних сил. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка».



За словами опору, представники окупаційної поліції обходять квартири місцевих мешканців, переглядають книжкові полиці, магніти на холодильниках і ставлять підозрілі запитання.



Також повідомляється, що на людей чиниться стійкий психологічний тиск: їх намагаються переконати підписати контракт зі Збройними силами РФ «заради власної безпеки», погрожують арештами та мобілізацією.

Нагадаємо, Пушилін наказав призивати чоловіків 18-30 років ТОТ Донеччини в армію РФ.