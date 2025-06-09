Землі, зброя, авто та облігації: ГБР викрило ексчиновника ЗСУ

Колишньому начальнику одного з центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Про це заявили у Державному бюро розслідувань, яке діяло у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції.



За даними слідства, протягом 2023–2024 років ексчиновник придбав активи на суму понад 12 млн грн, не підтвердивши законність походження цих коштів. У ДБР уточнюють: «Йдеться про чотирнадцять земельних ділянок у Київській області, квартиру, три автомобілі — TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON, а також державні облігації, оформлені на себе та близьких».



Також зазначається, що під час обшуку за місцем проживання підозрюваного було виявлено зброю та боєприпаси, на які не було відповідного дозволу. У відомстві наголосили: «Зброя зберігалася з порушенням вимог закону — без будь-яких легальних підстав».



Колишньому держслужбовцю повідомлено про підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) та частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами).



У разі доведення провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.



Наразі правоохоронні органи розглядають питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У п'ятницю, 6 червня, вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка Аллі, її підозрюють у «пособництві в незаконному збагаченні». Йдеться про заставу у розмірі 9 мільйонів гривень, цю суму вона має внести протягом 5 днів.

Раніше повідомлялося, що спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) порушили кримінальне провадження стосовно голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування невірогідної інформації».