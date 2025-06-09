Росія та Україна провели новий обмін полоненими: додому повернулися військові до 25 років

Україна та Росія 9 червня провели ще один обмін полоненими.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, сьогодні стартував обмін, який проходитиме в кілька етапів найближчими днями.

Серед тих, кого зараз вдається повернути, — поранені та тяжко поранені, а також військовослужбовці віком до 25 років.



Як зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець, переважна більшість з тих, кого вдалося повернути, перебували в полоні з 2022 року. Серед них є й ті, хто потрапив до російського полону в перші дні повномасштабного вторгнення.

«Процес складний, з безліччю чутливих нюансів. Переговори продовжуються практично щодня», — зазначив глава держави.

Він нагадав, що цей обмін, як і низка попередніх, став результатом домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

«Ми робимо все можливе, щоби повернути кожного. Робота ведеться на всіх рівнях», — повідомив Зеленський.

Російське Міноборони заявило, що Москва повернула першу групу військовополонених віком до 25 років. Стверджується, що Києву передано ту саму кількість військовослужбовців, проте точну кількість не вказано.

23-25 травня в рамках масштабного обміну полоненим між Україною та РФ у форматі «1000 на 1000» із російського полону повернулися 11 мешканців Луганської області. Нагадаємо, що першого дня обміну Україна повернула з полону 390 людей, другого — 307 і третього — 303. Серед звільнених є і цивільні.



Раніше заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юсов прокоментував відсутність військовослужбовців «Азова» серед звільнених у рамках масштабного обміну 1000 на 1000.