У Дружківці та Костянтинівці тимчасово відключили воду — ОВА

З 13:00 9 червня в Дружківці, Олексієво-Дружківці та Костянтинівці тимчасово припинено подачу води. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.
Причина відключення — аварійні ремонтно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні діаметром 1200 мм між 3-м і 4-м підйомами Другого Донецького водоводу.
«Водопостачання буде відновлено після завершення ремонту», - повідомив голова Донецької ОВА.
Нагадаємо, російські військовослужбовці вдруге атакували Краматорськ Донецької області. Під удар потрапила центральна частина міста.
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