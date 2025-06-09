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У Дружківці та Костянтинівці тимчасово відключили воду — ОВА

09 червня 2025, 15:15

У Дружківці та Костянтинівці тимчасово відключили воду — ОВА

Постачання води у Донецькій області. Фото: ДСНС Донеччини Постачання води у Донецькій області. Фото: ДСНС Донеччини

З 13:00 9 червня в Дружківці, Олексієво-Дружківці та Костянтинівці тимчасово припинено подачу води. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

Причина відключення — аварійні ремонтно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні діаметром 1200 мм між 3-м і 4-м підйомами Другого Донецького водоводу.

«Водопостачання буде відновлено після завершення ремонту», - повідомив голова Донецької ОВА.

Нагадаємо, російські військовослужбовці вдруге атакували Краматорськ Донецької області. Під удар потрапила центральна частина міста. 

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