Patriot збили всі 4 ракети «Кинджал» під час атаки 9 червня

ППО України. Фото: ПС ЗСУ

Комплексами Patriot були успішно збиті всі 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», запущені по території України в ніч на 9 червня. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.



За словами Ігната, всі чотири ракети були знищені розрахунками батарей Patriot, що підтверджує високу ефективність системи.



«Дуже висока результативність найкращих Повітряних Сил сучасності», - підкреслив він.

Тієї ж ночі російська армія завдала масованого удару по Україні, застосувавши безпілотники та різні типи ракет. За даними Повітряних сил:

збито 4 із 4 ракет Х-47М2 «Кинджал»

10 із 10 крилатих ракет Х-101

2 із 3 крилатих ракет Х-22

3 з 3 крилатих ракет Х-31П і Х-35

Українська ППО продовжує демонструвати високий рівень підготовки та взаємодії розрахунків в умовах складних ракетних атак.