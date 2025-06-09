У Новоолександрівці дрон РФ спалив житловий будинок — Херсонська ОДА

Удень 9 червня ворожий дрон атакував житловий будинок у селі Новоолександрівка. Унаслідок влучання будинок повністю згорів. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, опублікувавши фото з місця події.
«На щастя, обійшлося без постраждалих», - йдеться в повідомленні ОДА.
Крім того, за минулу добу внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ четверо людей дістали поранення.
Нагадаємо, російські окупаційні війська зайняли село Новоолександрівка у Покровському районі Донецької області.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях