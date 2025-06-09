Евакуація під КАБами: поліцейські врятували шістьох мирних жителів з-під обстрілів у Костянтинівці

Поліцейські з Костянтинівки Донецької області врятували шістьох мирних жителів, зокрема вагітну жінку та дитину.



Евакуація проходила під час обстрілу авіаційними бомбами (КАБами) та артилерією. Усі евакуйовані вже перебувають у безпечних регіонах України, повідомляє Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Правоохоронці отримали інформацію про перебування у прифронтовому місті жінки з малолітнім сином, а також її вагітної подруги. Екіпаж негайно виїхав на місце. З'ясувалося, що мати з 9-річним сином Максимом приїхала до Костянтинівки за особистими речами.



«Залишатися не збиралися, дуже страшно. Дрони кружляють навколо будинку», — розповіла мешканка Костянтинівки.



Разом із цією родиною поліцейські евакуювали їхніх знайомих — 28-річну жінку та 36-річного чоловіка. Усіх їх доставили до Дружківки, звідки за допомогою волонтерів вони вирушили до Дніпропетровської області.



Крім того, того ж дня поліцейські вивезли літню подружню пару з околиці Костянтинівки — району, який регулярно зазнає ворожих обстрілів. Незважаючи на удари КАБів та артилерію під час евакуації, поліцейським вдалося благополучно доставити пенсіонерів до укриття у Краматорську. Надалі вони вирушать до Житомирської області.

Через постійну загрозу з повітря пересуватися Костянтинівкою практично неможливо. Мешканці намагаються не виходити з будинків, а якщо й виходять — то лише короткочасно та перебіжками, йдеться у повідомленні Нацполіції.

Нагадаємо, через постійні обстріли страждають і тварини. Під час евакуаційного рейсу під Костянтинівкою зоозахисники з UAnimals врятували пораненого пса на прізвисько Мухтар.