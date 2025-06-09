До 2027 року без головного мосту: окупований Донецьк готується до тривалої реконструкції

Реконструкцію мосту на проспекті Ілліча в окупованому Донецьку завершать за два роки. Такі плани озвучили у групуванні «ДНР». Спорудження почало просідати ще кілька років тому, проте у «ДНР» вказували на відсутність фінансування на капітальний ремонт.



Наразі окупаційна влада за фінансової підтримки російських регіонів оголосила про реконструкцію головного мосту Донецька навесні цього року.



Від 17 травня міст повністю закрили для транспорту. Для спецтехніки будують тимчасовий технологічний міст на початок липня. Рух тролейбусів (маршрути №4, 7, 11, 12) припинили, автобусні маршрути перебудували. Об'їзд організований на вул. Лівобережній, ін. Дзержинського, вул. Набережна, вул. Коваля.



Через вимушений об'їзд та високий трафік зросла кількість аварій у центрі Донецька.



Спочатку анонсували закінчення капітальної реконструкції до кінця 2026 року, але потім терміни продовжили.



Це один із найстаріших і ключових мостів міста, що зв'язує два береги Кальміуса. Будувався у період з 1951 по 1954 роки. Рух автомобілів та тролейбусів відкрили вже 1953 року. Проєкт розроблено архітектором Костянтином Яковлєвим, а також інженером Володимиром Поповим.



Тип мосту — 9-пролітний автомобільний та пішохідний об'єкт завдовжки близько 200 м. Прикрашений гранітними пілонами та декоративними чавунними ліхтарями з барельєфами на теми визволення Донбасу у Другій світовій війні. Ці барельєфи хочуть зберегти під час реконструкції.



Ще до запуску робіт «ДНР» оголосила, що витратить на реконструкцію моста через Кальміус 5 мільярдів рублів (2,5 мільярда гривень).



Ще 30 мільйонів карбованців (15 мільйонів гривень) хотіли витратити на підготовчі роботи.

У квітні в окупованому Луганську через закриття одразу трьох мостів в одному з районів виник транспортний колапс. Об'єкти інфраструктури міста знаходяться в аварійному стані та потребують капітального ремонту, який необхідно було провести ще кілька років тому.