У ЗСУ відповіли, чи йдуть зараз бої на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей

Ситуація поблизу кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: карта DeepState

Російських військ зараз немає на території Дніпропетровської області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов, відповідаючи на запитання про те, чи зайшли окупанти на територію Дніпропетровщини.



За його словами, якщо щоразу навіть спростовувати – це лише розганяти вкид росіян.



«Зараз конкретно можу просто сказати: «Ні». Безумовно, немає зараз росіян на території Дніпропетровської області. Немає зараз росіян навіть на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей, хоча вони дуже активно намагаються. Вони проводили кілька ІПСО. Вони вже знімали відео, де нібито встановлюють прапор десь на кордоні», – наголосив Трегубов.



8 червня у Міноборони Росії заявили, що нібито «підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання військ «Центр» ЗС РФ вийшли на західний кордон Донецької області й продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області».

Нагадаємо, що російські війська знайшли слабке місце на Новопавлівському напрямку.