В окупованому Донецьку чоловіки влаштували перестрілку

У Донецьку сталася стрілянина. Фото: скриншот

У тимчасово захопленому Донецьку біля нічного клубу невідомі чоловіки вчинили стрілянину. Про це повідомляють місцеві паблики.



Як зазначається, дві компанії чоловіків відпочивали у місцевому клубі «Висота 180».



Очевидці інциденту точно не знають причину сварки. Спочатку чоловіки билися, а потім хтось дістав зброю.



Як відомо, постраждали троє людей. Однак вони вирішили не чекати на приїзд «швидкої допомоги».

Нині їх шукає поліція.



Раніше ми писали, що у Краматорську Донецької області вночі 4 червня по проспекту Незалежності було чути стрілянину. Близько 22:00 у під'їзді одного з багатоквартирних будинків місцеві мешканці почули крики та чергу з автомата.