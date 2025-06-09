ФСБ затримала двох жителів окупованої Луганщини: їх «підозрюють у шпигунстві для СБУ»

Затримання жителя Сватівського району на окупованій Луганщині. Фото: кадр із відео

У Старобільському районі Луганської області співробітники ФСБ затримали місцевого жителя, якого окупанти «підозрюють у шпигунстві для українських спецслужб». Про це стало відомо з повідомлення місцевого проросійського видання «ЛІЦ» із посиланням на так зване «Управління ФСБ по ЛНР»



Загарбники заявили, що громадянин України нібито «збирав відомості військового характеру на користь СБУ».



«Встановлено, що житель Старобільського району передав українським спецслужбам дані про місця дислокації співробітників МНС та підрозділів ЗС РФ», – сказали у фейковому відомстві.



Крім того, ФСБ затримала жителя прифронтового Сватівського району. Його росіяни також «підозрюють у збиранні відомостей військового характеру для СБУ».



«Житель Сватівського району передавав українським спецслужбам дані про місця дислокації підрозділів ЗС РФ», – стверджують в окупаційній спецслужбі.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині «мобільні оператори» погрожують відключити номери жителям.