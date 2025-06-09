Російський дрон атакував цивільний автомобіль у Костянтинівці: рятувальники дістали пораненого чоловіка

Наслідки удару БПЛА по цивільному авто у Костянтинівці. Фото: кадр із відео

9 червня безпілотник російських окупантів ударив по цивільній легковій машині у місті Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Рятувальники дістали пораненого чоловіка 1978 року народження з автомобіля та передали його медикам.



«Всередині був мирний житель – без броні, без зброї, без шансів на захист. Цей випадок є ще одним нагадуванням: ворог прицільно б'є по мирних громадянах. Це не випадковість. Це свідоме полювання на українців», – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, що поліцейські врятували шістьох мирних жителів з-під обстрілів у Костянтинівці.