Армія РФ великими силами наступає за трасу «Покровськ-Костянтинівка» – ЗСУ

Ситуація поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка». Фото: карта DeepState

Російська армія зараз наступає зі східного боку Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, окупанти дуже великими силами й дуже активно наступають за трасу «Покровськ-Костянтинівка», яка проходить на схід від міста Покровськ.



«Це може дати їм дві можливості: перше – це можливість намагатися обходити місто Покровськ зі східного боку агломерації, друге – йти на місто Костянтинівка й оточувати його із західної сторони. В принципі, будь-який з цих варіантів є неприємним. Якийсь із цих варіантів відкриває для них оперативні можливості, тому нам потрібно не допустити, щоб вони могли здійснити або розвинути такий прорив», – розповів речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи йдуть зараз бої на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.