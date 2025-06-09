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Армія РФ великими силами наступає за трасу «Покровськ-Костянтинівка» – ЗСУ

09 червня 2025, 19:17

Армія РФ великими силами наступає за трасу «Покровськ-Костянтинівка» – ЗСУ

Ситуація поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка». Фото: карта DeepState Ситуація поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка». Фото: карта DeepState

Російська армія зараз наступає зі східного боку Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, окупанти дуже великими силами й дуже активно наступають за трасу «Покровськ-Костянтинівка», яка проходить на схід від міста Покровськ.

«Це може дати їм дві можливості: перше – це можливість намагатися обходити місто Покровськ зі східного боку агломерації, друге – йти на місто Костянтинівка й оточувати його із західної сторони. В принципі, будь-який з цих варіантів є неприємним. Якийсь із цих варіантів відкриває для них оперативні можливості, тому нам потрібно не допустити, щоб вони могли здійснити або розвинути такий прорив», – розповів речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи йдуть зараз бої на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.

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