В окупованому Сіверськодонецьку жителі скаржаться на роботу громадського транспорту: в ОВА назвали причини

Маршрутки в окупованому Сіверськодонецьку. Фото: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник у Телеграм

В окупованому місті Сіверськодонецьк Луганської області місцеві жителі скаржаться на роботу громадського транспорту. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, крім маршруток, по місту нічого не курсує.



«Перевізники та водії існують окремо від пасажирів, не дотримуючись графіка руху. Інтервал між рейсами – дуже великий. Скільки чекати на наступний – невідомо. Вартість проїзду подорожчала вдвічі, що теж викликає у місцевих обурення», – наголосив Харченко.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині «мобільні оператори» погрожують відключити номери жителям.