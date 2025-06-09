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Російський суд виніс «вирок» двом бійцям «Азова»: окупанти їх «звинувачують у розстрілі людей у Маріуполі»

09 червня 2025, 21:04

Російський суд виніс «вирок» двом бійцям «Азова»: окупанти їх «звинувачують у розстрілі людей у Маріуполі»

«Засуджені» бійці «Азова» Руслан Орлов та Артем Новіков. Фото: кадр із відео «Засуджені» бійці «Азова» Руслан Орлов та Артем Новіков. Фото: кадр із відео

Російський суд виніс «вирок» військовослужбовцям 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ – снайперу Руслану Орлову та санітару Артему Новікову. Про це стало відомо із повідомлення Слідчого комітету РФ.

Окупанти заявили, що у квітні 2022 року Орлов і Новіков нібито «поряд із будинком № 42 на вулиці Ломізова в Маріуполі виявили трьох чоловіків, які не брали участі у збройному конфлікті».

«Вважаючи, що ці люди займають проросійську позицію, фігуранти, виконуючи незаконний наказ вищого командування, зробили з наявної вогнепальної зброї численні постріли. Троє чоловіків були смертельно поранені», – сказали у Слідкомі.

Суд «призначив» покарання Орлову у вигляді позбавлення волі на 26 років, а Новікову – на 24 роки. Відбувати термін військовополонені будуть у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що ФСБ затримала двох жителів окупованої Луганщини, їх «підозрюють у шпигунстві для СБУ».

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