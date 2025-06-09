Ізраїль передав Україні системи ППО Patriot: посол розповів, про які комплекси йдеться

Система ППО Patriot. Фото: Raytheon

Системи ППО Patriot, які Ізраїль колись отримав від США, наразі знаходяться в Україні. Про це в інтерв'ю Марічці Довбенко повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.



За його словами, йдеться про системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х.



«Ми погодилися передати їх Україні. І про це, на жаль, не надто багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані – це не так», – наголосив посол.

Нагадаємо, що ЗРК Patriot збили всі чотири російські ракети «Кинджал» під час атаки 9 червня.