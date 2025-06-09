Росія примусово кидає на штурми «співробітників військової комендатури ЛНР» – «АТЕШ»

В окупованому Луганську зафіксували випадки, коли «співробітникам військової комендатури ЛНР» почали примусово надавати статус «штурмовиків» та відправляти на передову. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ» із посиланням на своїх агентів.



Причина – гостра нестача живої сили на фронті.



«Без підготовки, без вибору – людей із тилу кидають у зону бойових дій. Це ще одне свідчення кадрової та моральної кризи в армії РФ та її маріонеткових структурах. «АТЕШ» продовжує фіксувати факти примусової мобілізації та хаотичного перекидання особового складу», – зазначили в «АТЕШ».

Нагадаємо, що в окупованому місті Сіверськодонецьк на Луганщині жителі скаржаться на роботу громадського транспорту.