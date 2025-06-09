Зеленський назвав напрямки, де зараз йдуть найбільш жорсткі бої на фронті

Українські військовослужбовці. Фото: 158-ма механізована бригада ЗСУ

Найбільш жорсткі та інтенсивні бойові дії продовжуються на Покровському напрямку, в районах Курської операції та у прикордонні Сумської області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, скрізь російська тактика одна – вони не рахують втрати та намагаються просуватися, штурмують українські позиції й хоч метр, хоч щось хочуть отримати.



«Але цей їхній потенціал все ж таки не нескінченний. Тому певний рівень російських втрат і наша активність має стримати й стримувати російське просування. Кожен наш підрозділ, який успішно виконує завдання на своєму напрямку, береже всю державу», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що армія РФ великими силами наступає за трасу «Покровськ-Костянтинівка».