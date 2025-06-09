Третій удар по Краматорську: у місті пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі

9 червня о 15:56 російський безпілотник «Молнія-2» з осколково-фугасною бойовою частиною вдарив по місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Безпілотник влучив у крону дерева на подвір'ї багатоквартирного будинку. Внаслідок вибуху постраждали дві жінки. В обох гостра реакція на стрес, від госпіталізації вони відмовилися.



Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та балкони трьох багатоповерхівок та шість автомобілів.

Нагадаємо, що це був уже третій удар по Краматорську за 9 червня.