Втрати армії РФ у війні проти України наближаються до мільйона — Генштаб

САУ Сил оборони. Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 10 червня загальні бойові втрати особового складу російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 998 тисяч осіб. За добу українські Сили оборони ліквідували ще 960 окупантів.



Крім того, минулої доби було знищено 4 танки, 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем і 1 реактивну систему залпового вогню.



ЗСУ також збили 239 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 15 крилатих ракет, 2 літаки та знищили 107 одиниць автомобільної техніки та паливних цистерн і ще одну одиницю спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії в техніці наразі становлять: 10 919 танків, 22 768 бронемашин, 28 982 артсистеми, 1 412 РСЗВ і 1 183 засоби ППО. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти випустили по Україні 3 330 крилатих ракет.