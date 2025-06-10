Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Втрати армії РФ у війні проти України наближаються до мільйона — Генштаб

10 червня 2025, 07:57

Втрати армії РФ у війні проти України наближаються до мільйона — Генштаб

САУ Сил оборони. Фото: Генштаб ЗСУ САУ Сил оборони. Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 10 червня загальні бойові втрати особового складу російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 998 тисяч осіб. За добу українські Сили оборони ліквідували ще 960 окупантів.

Крім того, минулої доби було знищено 4 танки, 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем і 1 реактивну систему залпового вогню.

ЗСУ також збили 239 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 15 крилатих ракет, 2 літаки та знищили 107 одиниць автомобільної техніки та паливних цистерн і ще одну одиницю спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії в техніці наразі становлять: 10 919 танків, 22 768 бронемашин, 28 982 артсистеми, 1 412 РСЗВ і 1 183 засоби ППО. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти випустили по Україні 3 330 крилатих ракет.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна РФ
Інше
Війна Ліквідація загарбників втрати російської техніки втрати окупантів РФ
Організації
ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
08:58
Партизани знищили авто з РЕБ операторів дронів РФ у Мелітополі
21:50
Росія примусово кидає на штурми «співробітників військової комендатури ЛНР» – «АТЕШ»
20:20
В окупованому Сіверськодонецьку жителі скаржаться на роботу громадського транспорту: в ОВА назвали причини
18:22
ФСБ затримала двох жителів окупованої Луганщини: їх «підозрюють у шпигунстві для СБУ»
17:42
В окупованому Донецьку чоловіки влаштували перестрілку
16:44
До 2027 року без головного мосту: окупований Донецьк готується до тривалої реконструкції
15:54
На захопленому Донбасі під прапором Росії мілітиризували щонайменше десять тисяч дітей
14:24
У Генічеську посилилися обшуки та тиск на громадян — Жовта Стрічка
12:45
На окупованій частині Донеччини сталася ДТП: п`яний чоловік збив людину
15:58
Війська РФ захопили село на Сумщині — DeepState
11:10
У захопленому Мелітополі горить машинобудівний завод «Гідромаш»
16:03
В окупованому Луганську евакуювали дитсадки та ТЦ через неправдиві повідомлення про мінування
12:59
Окупанти на Донеччині хочуть перевіряти чиновників на поліграфі
09:13
На окупованій Луганщині ув’язнили трьох підлітків — їх звинувачують у підготовці терактів у школі
17:57
РФ відкрила військовий центр у корпусі СНУ ім. Даля в Луганську
17:11
Жителів окупованої Луганщини, які мешкають в аварійних будинках, хочуть розселити за п'ять років
14:54
Три літаки-розвідники спостерігали за атакою на Кримський міст
12:45
Паніка на Кінбурнській косі: солдати РФ стріляють один в одного
11:44
На окупованій Луганщині «мобільні оператори» погрожують відключити номери жителям: в ОВА пояснили, з чим це пов'язано
17:05
Окупанти заявили, що затримали в Криму агента спецслужб України, який нібито виготовив бомбу
усі новини
11:07
За добу росіяни кілька разів гатили по Донеччині: десятки пошкоджених будинків
11:07
Рейнджери взяли в полон ексув'язненого з армії РФ
10:36
Російські спецслужби звинуватили 22-річного росіянина у підготовці теракту в Краснодарському краї
09:59
Росія атакувала понад 300 ракетами та дронами: ППО збила 284 цілі
09:42
Ранок у Татарстані: атака дронів, вибухи, закрите небо
09:39
ЗСУ вдарили по логістиці РФ у Сумській області авіабомбами
08:58
Партизани знищили авто з РЕБ операторів дронів РФ у Мелітополі
08:31
Удар по Одесі: цілі — пологовий будинок та станція швидкої допомоги
07:57
Втрати армії РФ у війні проти України наближаються до мільйона — Генштаб
07:27
Нічна атака дронами на Київ: руйнування та постраждалі
22:51
Третій удар по Краматорську: у місті пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі
22:13
Зеленський назвав напрямки, де зараз йдуть найбільш жорсткі бої на фронті
21:50
Росія примусово кидає на штурми «співробітників військової комендатури ЛНР» – «АТЕШ»
21:29
Ізраїль передав Україні системи ППО Patriot: посол розповів, про які комплекси йдеться
21:04
Російський суд виніс «вирок» двом бійцям «Азова»: окупанти їх «звинувачують у розстрілі людей у Маріуполі»
20:20
В окупованому Сіверськодонецьку жителі скаржаться на роботу громадського транспорту: в ОВА назвали причини
19:17
Армія РФ великими силами наступає за трасу «Покровськ-Костянтинівка» – ЗСУ
18:47
Російський дрон атакував цивільний автомобіль у Костянтинівці: рятувальники дістали пораненого чоловіка
18:22
ФСБ затримала двох жителів окупованої Луганщини: їх «підозрюють у шпигунстві для СБУ»
17:42
В окупованому Донецьку чоловіки влаштували перестрілку
усі новини
ВІДЕО
Окупант потрапив у полон. Фото: кадр із відео Рейнджери взяли в полон ексув'язненого з армії РФ
10 червня, 11:07
Ранок у Татарстані: атака дронів, вибухи, закрите небо Ранок у Татарстані: атака дронів, вибухи, закрите небо
10 червня, 09:42
Удар МіГ-29 по мосту. Фото: кадр із відео ЗСУ вдарили по логістиці РФ у Сумській області авіабомбами
10 червня, 09:39
Удар по Одесі: цілі — пологовий будинок та станція швидкої допомоги Удар по Одесі: цілі — пологовий будинок та станція швидкої допомоги
10 червня, 08:31
Результат нічної атаки РФ на Київ. Фото: кадр із відео Нічна атака дронами на Київ: руйнування та постраждалі
10 червня, 07:27
Українські військовослужбовці. Фото: 158-ма механізована бригада ЗСУ Зеленський назвав напрямки, де зараз йдуть найбільш жорсткі бої на фронті
09 червня, 22:13

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір