Партизани знищили авто з РЕБ операторів дронів РФ у Мелітополі

Рух опору «АТЕШ» повідомляє про знищення автомобіля російських операторів дронів у Мелітополі. За інформацією Telegram-каналу організації, бійці провели успішну операцію в тилу противника.



Агенти «АТЕШ» спалили «УАЗ Патріот» із мобільною системою радіоелектронної боротьби, що належав операторам БПЛА з 64-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ. Машину використовували для прихованого пересування і виконання тактичних завдань на півдні України.



За даними руху, операцію готували протягом тривалого часу. Розвідка встановила місце стоянки транспорту, вивчила поведінку екіпажу і вибрала момент, коли автомобіль залишився без охорони. Для знищення цілі використали запальну суміш, яка повністю охопила авто за лічені секунди.



За оцінкою «АТЕШ», ліквідація цього транспорту стала серйозним ударом по логістиці та можливостям підрозділу, особливо в умовах дефіциту техніки у російської армії.

Нагадаємо, в окупованому Луганську зафіксували випадки, коли «співробітникам військової комендатури ЛНР» почали примусово надавати статус «штурмовиків» та відправляти на передову.