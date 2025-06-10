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ЗСУ вдарили по логістиці РФ у Сумській області авіабомбами

10 червня 2025, 09:39

ЗСУ вдарили по логістиці РФ у Сумській області авіабомбами

Удар МіГ-29 по мосту. Фото: кадр із відео Удар МіГ-29 по мосту. Фото: кадр із відео

Українські винищувачі МіГ-29 завдали високоточних ударів керованими авіабомбами AASM HAMMER по логістичних об'єктах російської армії в Сумській області. Про це повідомили військові льотчики в блозі «Соняшник».

«Поки наш "сусід" дезорієнтований "невідомим" засобом проти своїх літаків і намагається не наближатися, ми, не гаючи часу, знищуємо все російське — незалежно від того, рухалося воно чи ні», — йдеться у повідомленні пілотів.

За два дні авіація ЗСУ знищила:

  • мости та понтонні переправи;
  • чотири пункти управління БПЛА;
  • два командні пункти;
  • засоби зв'язку та плавзасоби;
  • значну кількість живої сили противника.

Пілоти зазначають, що удари по логістиці та командних структурах істотно знижують боєздатність російських військ на цьому напрямку.

Раніше екіпаж винищувача МіГ-29 Збройних сил України знищив на півдні країни місце зосередження живої сили та боєкомплекту російських військ.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ вчора підтвердили попередню інформацію про ураження двох одиниць авіаційної техніки РФ (імовірно, літаки МіГ-31 і Су-30/34).

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