Росія атакувала понад 300 ракетами та дронами: ППО збила 284 цілі

ППО збила 322 цілі. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ у ніч проти 10 червня вдарили по Україні за допомогою 322 засобів повітряного нападу. Основним напрямом удару була українська столиця. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Як зазначається, росіяни запустили:



- 315 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів з напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;



- 2 балістичні ракети KN-23 з Воронезької області;



- 5 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл.



Станом на 9:00 протиповітряна оборона збила 284 цілі:



- 213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами; 64 — локально втрачені/пригнічені РЕБ;



- 2 балістичні ракети KN-23;



- 5 крилатих ракет Іскандер-К.





За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в 11 локаціях, падіння уламків збитих цілей у 16 різних точках.





Раніше ми писали, що вночі, 10 червня 2025 року Одеса зазнала масованої атаки безпілотників. Внаслідок удару одна людина загинула, були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, у тому числі пологове відділення, станція екстреної медичної допомоги та житлові будинки.