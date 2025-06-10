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Російські спецслужби звинуватили 22-річного росіянина у підготовці теракту в Краснодарському краї

10 червня 2025, 10:36

Російські спецслужби звинуватили 22-річного росіянина у підготовці теракту в Краснодарському краї

Російські спецслужби звинуватили 22-річного росіянина у підготовці теракту в Краснодарському краї

ФСБ повідомляє про затримання 22-річного росіянина, якого підозрюють у підготовці теракту в Краснодарському краї нібито за завданням Служби безпеки України.

За даними відомства, чоловік мав намір підірвати адміністративну будівлю на території одного з енергетичних об'єктів регіону. У спецслужбі стверджують, що його завербували через месенджер WhatsApp у січні 2025 року «для збору розвідувальної інформації на території Росії».

Зазначається, що затриманий здійснював відеозйомку військових об'єктів та збирав відомості про переміщення кораблів Чорноморського флоту. Наразі стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за статтею про «приготування до теракту». За даними відомства, він зараз співпрацює зі слідством.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму ФСБ затримала нібито агента українських спецслужб, який за завданням СБУ зібрав бомбу та помістив її у схованку у Севастополі. Підозрюваним виявився 60-річний житель Феодосії.

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