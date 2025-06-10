Рейнджери взяли в полон ексув'язненого з армії РФ

Окупант потрапив у полон. Фото: кадр із відео

Під час операції в прикордонному районі бійці 4-го полку Сил спеціальних операцій України захопили в полон росіянина, який воював на боці армії РФ. Як повідомили у пресцентрі підрозділу «Рейнджер», затриманий виявився колишнім ув'язненим.







На телефоні полоненого українські бійці виявили відео, де той хвалився своїм тюремним минулим. Однак, як зазначають спецпризначенці, після полону він уже не виглядав таким упевненим. За попередніми даними, окупант був узятий у полон у Сумській області.



Крім того, під час операції було знищено ще одного російського окупанта. Підрозділ «Рейнджер» регулярно проводить операції в тилу ворога, виявляючи та нейтралізуючи бойовиків, які беруть участь в агресії проти України.

Нагадаємо, українські винищувачі МіГ-29 завдали високоточних ударів керованими авіабомбами AASM HAMMER по логістичних об'єктах російської армії в Сумській області.