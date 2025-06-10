За добу росіяни кілька разів гатили по Донеччині: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 9 червня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:





Покровський район. У Покровську загинула людина і ще одна поранена, зруйновано будинок; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку. У Мирнограді 1 загиблий і 1 поранений, пошкоджено 4 будинки. Шахівська ТГ: у Бойківці поранено людину, пошкоджено авто; у Новому Шаховому пошкоджено будинок; у Новотроїцькому — 2 гаражі і склад, у Володимирівці — 2 будинкии.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено інфраструктуру; у Яровій 1 загиблий і 2 поранених, зруйновано 2 будинки і пошкоджено авто. У Краматорську поранено 2 людини. У Старорайському Дружківської ТГ пошкоджено 4 приватні будинки, крамницю і авто. В Іллінівці пошкоджено 4 нежитлові приміщення. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 15 будівель і 2 авто; у Новодмитрівці пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю; у Віролюбівці — 6 приватних будинків.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 приватних будинків.



Раніше ми писали, що в ніч проти 10 червня російські безпілотники атакували Київ. За інформацією офіційного Telegram-каналу Київської міської військової адміністрації, на 03:25 зафіксовано руйнування та загоряння у кількох районах столиці.