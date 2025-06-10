Більшість українців досі проти територіальних поступок — опитування КМІС

Останнє опитування українців. Фото: ШІ

Станом на червень 2025 року більшість українців (52%) залишаються категорично проти територіальних поступок заради якнайшвидшого миру, навіть попри ризики тривалішої війни. Такі результати всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Динаміка від 2022 до червня 2025

Порівняно з лютим, ситуація суттєво не змінилася: тоді таких було 50%. Водночас готових погодитися на територіальні втрати — 38%, ще 10% не визначились. КМІС також дослідив, як різне формулювання впливає на відповіді.



Так, 78% виступають проти передачі Росії неокупованих територій, а 68% — проти офіційного визнання окупації. Водночас де-факто визнання окупації без юридичного оформлення готові прийняти 43%.

Експеримент із різними формулюваннями

Опитування проводилось із 15 травня по 3 червня 2025 року методом телефонних інтерв’ю. Участь узяли 2004 респонденти з підконтрольної Україні території.

Нагадаємо, згідно з даними дослідження КМІС, 57% українців довіряють чинному президенту.