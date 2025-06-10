Луганські прикордонники завдали відчутних втрат окупантам — Харченко

Луганські прикордонники підрозділу «Помста» за тиждень ліквідували 109 окупантів, ще одного захопили в полон. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



Бійці завдали 695 вогневих ударів по місцях розміщення загарбників. Йдеться про Краматорський, Сіверський, Куп'янський напрямки, а також район Серебрянського лісництва.



В результаті операцій було ліквідовано 109 військовослужбовців РФ, 53 — поранено, одного взято в полон.

Джерело: t.me/luganska_oda

Серед знищеної та пошкодженої техніки ворога — вісім артилерійських гармат, реактивна система залпового вогню, три бойові машини піхоти, бронетранспортер, три броньовані бойові автомобілі, а також 108 одиниць військового транспорту.

Також знищено 25 електронних засобів зв'язку, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, наземний роботизований комплекс, два склади з боєприпасами та дев'ять складів із паливно-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив , що втрати окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення наближаються до мільйона.