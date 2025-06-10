Загарбники за добу кілька разів ударили по Покровській громаді: загинув чоловік

Місто Покровськ у понеділок, 9 червня, потрапило під обстріл. Відомо про загибель чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Приблизно об 11:00 з боку російських окупаційних військ стався обстріл західної частини Покровська, внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік 1984 року народження», — йдеться у повідомленні.



Також росіяни зруйнували житловий будинок.



Крім того, армія РФ атакувала ще раз Покровськ, місто Родинське та село Гришине.



О 10:00 зафіксовано атаку FPV-дрону поблизу Покровська на автодорозі Т-0515. Внаслідок обстрілу постраждала одна цивільна людина.



Близько 11:00 ворожий FPV-дрон потрапив у багатоповерхівку у центральній частині міста Родинське. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах та вікна будівлі. Інформація про постраждалих не надходила;



Надійшла інформація, що 8 червня ворог двічі атакував с. Гришине, внаслідок чого зруйновано два приватні будинки та пожежею знищено цивільне авто. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що окупанти минулої доби, 9 червня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок.