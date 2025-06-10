Росіяни просунулися біля Яблунівки та Малинівки — DeepState

Карта DeepState: просування окупантів біля кордону Сумської області, червень 2025 року.

Окупаційна армія РФ просунулася поблизу Яблунівки, Юнаківки та Малинівки. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



Військове керівництво поки що не надає детального аналізу наступу росіян на Сумщині, однак зазначається, що на Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 38 атак російських військ.

Просування ЗС РФ

На карті просування армії РФ у напрямку Сумської області видно п'ять покажчиків, які свідчать про розширення наступу на цій ділянці фронту. Також зафіксовано просування окупантів у районі Яблунівки та Юнаківки.



Крім того, є невелике просування військ РФ у районі Малинівки в Запорізькій області. Однак, за даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони успішно відбили три спроби противника просунутися на Гуляйпільському напрямку поблизу населеного пункту Малинівка.

Просування військ РФ у районі Малинівки

Раніше російські окупаційні війська зайняли село Новоолександрівка у Покровському районі Донецької області.