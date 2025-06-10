DeepState: ЗС РФ не залишає спроб прорватися до Дніпропетровської області

На кордонах Дніпропетровщини тривають щоденні бої – підтверджують військові Сили оборони.



Російські підрозділи просунулися на кількох ділянках біля кордону із Дніпропетровською областю. «Ворог не залишає спроб зайти на територію Січеславщини», — повідомляють аналітики DeepState.

Останніми днями з'являється все більше кадрів, які фіксують спроби противника прорватися на територію Дніпропетровської області. За словами підрозділів, які тримають оборону у цьому напрямку, російські війська атакують щодня. Проти них завдаються удари як на етапах висування, так і під час штурмів, йдеться у повідомленні OSINT-проєкту Deep State.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія наступає зі східного боку Покровсько-Мирноградської агломерації.