Вчетверте за добу: РФ пізно ввечері 9 червня обстріляла околиці Краматорська

Стало відомо, що російська армія увечері 9 червня обстріляла околиці Краматорська Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, приблизно о 22:30 росіяни вдарили по одному з віддалених селищ Краматорської громади.



Внаслідок атаки пошкоджено скління багатоквартирного будинку.



Фахівці встановлюють тип озброєння, яким було завдано удару.



Раніше ми писали, що росіяни 9 червня двічі атакували Краматорськ. Уперше вони вдарили по промзоні вночі, а вдруге під удар потрапила центральна частина.



Крім того, о 15:56 російський безпілотник «Молнія-2» з осколково-фугасною бойовою частиною вдарив по місту Краматорськ. Це був четвертий удар.