Ракетний удар по культурній спадщині: постраждали Софійський собор та Одеська кіностудія

Внаслідок ракетного удару 10 червня Росія завдала збитків об'єктам культурної спадщини та інфраструктури України.



У Києві вибухова хвиля пошкодила оштукатурений карниз центральної апсиди східного фасаду архітектурної пам'ятки XI століття — Софійського собору, внесеного до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.



«Будь-які вібраційні навантаження, спричинені вибухами, можуть загрожувати цілісності конструкцій пам'ятника, який постійно перебуває в зоні підвищеного ризику через регулярні масовані атаки ворога на столицю України», — розповіли у відомстві.



Удару також зазнала Одеська кіностудія — один з найстаріших центрів кінематографії в Європі та символ українського кіно. Пошкоджено виробничі корпуси, склади з костюмами та реквізитом, історичні декорації та технічний автотранспорт. Цілком знищені декорації до національного фільму «Довженко», присвяченого видатному українському режисеру, йдеться у повідомленні МКСК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося , що на другий рік повномасштабного вторгнення на Донеччині було пошкоджено або зруйновано понад 300 культурних об'єктів.