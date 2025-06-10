У Дніпропетровській області виявлено переплату майже 10 млн грн при закупівлі ліжок для військових.



Співробітники Державного бюро розслідувань спільно із СБУ повідомили про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління. Він погодив закупівлю 5 тисяч ліжок за завищеними цінами.



Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, 2023 року управління провело тендер на придбання ліжок для військових частин, що дислокуються на території області. Переможцем торгів стала київська компанія, яка отримала з державного бюджету 28 млн. грн. за постачання.



Проте бюджетно-економічна експертиза встановила, що ринкова вартість партії ліжок становить близько 18 млн. грн., що свідчить про завищення ціни більш ніж на 30%. Таким чином, переплата бюджету перевищила 9,5 млн. грн.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру (незаконне збагачення) колишньому начальнику одного із центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ.