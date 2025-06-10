Бої на кордоні Дніпропетровської області — РФ намагається закріпитися

Знищена техніка на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Погана ситуація складається на південно-західній ділянці Покровського напрямку. За даними військового телеграм-каналу «Рапорт Сержанта+», російським військам вдалося вийти на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей у районі населеного пункту Котлярівка.

Зараз там триває активна фаза закріплення окупантів у самому населеному пункті.



На південний схід від Новомиколаївки українським силам вдалося провести контратаку і відтіснити противника майже на один кілометр.

У щоденному зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що на Покровському напрямку захисники України зупинили 41 наступальну дію окупантів у районах 17 населених пунктів.



Водночас телеграм-канал «Офіцер+» інформує, що в населений пункт Комар також зайшли російські військові, однак більшість із них не вийшли назад.

«По східній частині населеного пункту валяються трупи, спроби закріпитися в тій частині виявилися марними. Але з півдня вони досі намагаються просочуватися», - йдеться в повідомленні.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про бої на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей, які продовжуються через безперервні атаки російської армії.

Нагадаємо, за добу Сили оборони України ліквідували ще 960 окупантів, довівши загальну кількість убитих та поранених загарбників до 998 080.



