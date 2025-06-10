Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Бої на кордоні Дніпропетровської області — РФ намагається закріпитися

10 червня 2025, 14:59

Бої на кордоні Дніпропетровської області — РФ намагається закріпитися

Знищена техніка на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Знищена техніка на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Погана ситуація складається на південно-західній ділянці Покровського напрямку. За даними військового телеграм-каналу «Рапорт Сержанта+», російським військам вдалося вийти на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей у районі населеного пункту Котлярівка.

Зараз там триває активна фаза закріплення окупантів у самому населеному пункті.

На південний схід від Новомиколаївки українським силам вдалося провести контратаку і відтіснити противника майже на один кілометр.

У щоденному зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що на Покровському напрямку захисники України зупинили 41 наступальну дію окупантів у районах 17 населених пунктів.

Водночас телеграм-канал «Офіцер+» інформує, що в населений пункт Комар також зайшли російські військові, однак більшість із них не вийшли назад.

«По східній частині населеного пункту валяються трупи, спроби закріпитися в тій частині виявилися марними. Але з півдня вони досі намагаються просочуватися», - йдеться в повідомленні.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про бої на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей, які продовжуються через безперервні атаки російської армії.

Нагадаємо, за добу Сили оборони України ліквідували ще 960 окупантів, довівши загальну кількість убитих та поранених загарбників до 998 080.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Україна Комар Котлярівка
Інше
Покровський напрямок кордон Донецької та Дніпропетровської областей російський наступ контратака ЗСУ фронт на Донеччині
Організації
Генштаб ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:08
Щонайменше сотню українських випускників вивезено на «університетські зміни» до Росії
16:32
Декілька російських офіцерів і сержантів безслідно зникли в Бердянську — «АНТИСМЕРШ»
08:58
Партизани знищили авто з РЕБ операторів дронів РФ у Мелітополі
21:50
Росія примусово кидає на штурми «співробітників військової комендатури ЛНР» – «АТЕШ»
20:20
В окупованому Сіверськодонецьку жителі скаржаться на роботу громадського транспорту: в ОВА назвали причини
18:22
ФСБ затримала двох жителів окупованої Луганщини: їх «підозрюють у шпигунстві для СБУ»
17:42
В окупованому Донецьку чоловіки влаштували перестрілку
16:44
До 2027 року без головного мосту: окупований Донецьк готується до тривалої реконструкції
15:54
На захопленому Донбасі під прапором Росії мілітиризували щонайменше десять тисяч дітей
14:24
У Генічеську посилилися обшуки та тиск на громадян — Жовта Стрічка
12:45
На окупованій частині Донеччини сталася ДТП: п`яний чоловік збив людину
15:58
Війська РФ захопили село на Сумщині — DeepState
11:10
У захопленому Мелітополі горить машинобудівний завод «Гідромаш»
16:03
В окупованому Луганську евакуювали дитсадки та ТЦ через неправдиві повідомлення про мінування
12:59
Окупанти на Донеччині хочуть перевіряти чиновників на поліграфі
09:13
На окупованій Луганщині ув’язнили трьох підлітків — їх звинувачують у підготовці терактів у школі
17:57
РФ відкрила військовий центр у корпусі СНУ ім. Даля в Луганську
17:11
Жителів окупованої Луганщини, які мешкають в аварійних будинках, хочуть розселити за п'ять років
14:54
Три літаки-розвідники спостерігали за атакою на Кримський міст
12:45
Паніка на Кінбурнській косі: солдати РФ стріляють один в одного
усі новини
17:15
ЗСУ стабілізували ситуацію у напрямку Яблунівки на Торецькому відрізку фронту – ОТУ «Луганськ»
17:08
Щонайменше сотню українських випускників вивезено на «університетські зміни» до Росії
16:32
Декілька російських офіцерів і сержантів безслідно зникли в Бердянську — «АНТИСМЕРШ»
16:02
З'явилося відео перших хвилин після удару «Шахеда» по Києву
15:48
Гуляйполе під обстрілами — як живе місто за 6 км від фронту
15:44
Путін «відкрив» лікарні в окупації, сидячи у Кремлі
15:35
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях РФ у Курській області
14:59
Бої на кордоні Дніпропетровської області — РФ намагається закріпитися
13:53
У Дніпропетровській області виявлено переплату майже 10 млн грн при закупівлі ліжок для військових
13:19
Слов`янська ТЕС відновила виробництво електроенергії
13:07
Троє людей загинули в ДТП у Покровському районі
13:04
Ракетний удар по культурній спадщині: постраждали Софійський собор та Одеська кіностудія
12:17
Вчетверте за добу: РФ пізно ввечері 9 червня обстріляла околиці Краматорська
12:14
DeepState: ЗС РФ не залишає спроб прорватися до Дніпропетровської області
12:12
Росіяни просунулися біля Яблунівки та Малинівки — DeepState
11:48
Загарбники за добу кілька разів ударили по Покровській громаді: загинув чоловік
11:38
Луганські прикордонники завдали відчутних втрат окупантам — Харченко
11:33
Більшість українців досі проти територіальних поступок — опитування КМІС
11:07
За добу росіяни кілька разів гатили по Донеччині: десятки пошкоджених будинків
11:07
Рейнджери взяли в полон ексув'язненого з армії РФ
усі новини
ВІДЕО
Перші хвилини після атаки БПЛА. Фото: кадр із відео З'явилося відео перших хвилин після удару «Шахеда» по Києву
10 червня, 16:02
Гуляйполе під обстрілами — як живе місто за 6 км від фронту Гуляйполе під обстрілами — як живе місто за 6 км від фронту
10 червня, 15:48
Удар по ЗС РФ у Тьоткіно. Фото: кадр із відео ЗСУ завдали потужного удару по позиціях РФ у Курській області
10 червня, 15:35
Окупант потрапив у полон. Фото: кадр із відео Рейнджери взяли в полон ексув'язненого з армії РФ
10 червня, 11:07
Ранок у Татарстані: атака дронів, вибухи, закрите небо Ранок у Татарстані: атака дронів, вибухи, закрите небо
10 червня, 09:42
Удар МіГ-29 по мосту. Фото: кадр із відео ЗСУ вдарили по логістиці РФ у Сумській області авіабомбами
10 червня, 09:39
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір