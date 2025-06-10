ЗСУ завдали потужного удару по позиціях РФ у Курській області

Удар по ЗС РФ у Тьоткіно. Фото: кадр із відео

Українські військові завдали серйозного удару по позиціях російської армії в районі селища Тьоткіно Курської області. Відео з моменту атаки опублікували українські військові телеграм-канали.



Зазначається, що 225-й окремий штурмовий полк показав роботу підрозділу «Pentagon», який знищує російських військових і техніку в Глушковському районі.



На цій ділянці фронту, розташованій поруч із Білопільською громадою Сумської області, ЗСУ застосовують не тільки дрони й артилерію, а й авіацію Повітряних сил, яка завдає ударів по місцях зосередження окупантів.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що ЗСУ нещодавно просунулися в Курській області. Крім того, пункти дислокації підрозділів РФ у районі населеного пункту Тьоткіно були знищені Силами оборони за допомогою керованих авіаційних бомб AASM-250 Hammer.



Нагадаємо, F-16 Повітряних Сил ЗСУ завдали високоточного удару авіабомбами GBU-39 по вогневих точках ротного опорного пункту (РОП), імовірно на схід від населеного пункту Тьоткіно.