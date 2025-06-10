Путін «відкрив» лікарні в окупації, сидячи у Кремлі

Путін відкрив медичні заклади. Фото: скриншот

Глава Кремля Володимир Путін 10 червня по відеозв'язку взяв участь у відкритті медичних установ у РФ та на тимчасово захоплених територіях України. Зазначимо, що він дедалі рідше з'являється на різних заходах з початку широкомасштабного вторгнення. Про це повідомляють російські ЗМІ.



За його словами, «успішно реалізовано низку проєктів у сфері охорони здоров'я, було збудовано або капітально реконструйовано будівлі лікарень, поліклінік, онкодиспансерів».



Путін вирішив заочно «відкрити» медичні заклади. Зокрема, в окупованих Луганську та Донецьку відновлена робота поліклініки та судинного центру.



Зазначимо, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков розповідав російським журналістам, що глава Кремля нібито планує відвідати окуповані Донецьку та Луганську області.