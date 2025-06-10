З'явилося відео перших хвилин після удару «Шахеда» по Києву

Перші хвилини після атаки БПЛА. Фото: кадр із відео

Патрульна поліція Києва опублікувала відео моменту удару дрона-камікадзе «Шахед» і перших хвилин після атаки.







Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, Київ зазнав масованої комбінованої атаки із застосуванням дронів і ракет, яка тривала понад п'ять годин.



«Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники весь цей час залишалися поруч із містянами. Ми евакуювали людей, допомагали гасити пожежі та забезпечували проїзд спецтранспорту», - зазначив Білошицький.



Унаслідок атаки загинула жінка, є поранені, пошкоджено житлові будинки, нежитлові будівлі та автомобілі. Влада вкотре закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки це реально рятує життя.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські безпілотники атакували Київ. За інформацією Київської міської військової адміністрації було зафіксовано руйнування та загоряння у кількох районах столиці.